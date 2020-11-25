Нью-Йорк, США, , 17:35 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и продолжают торги 25 ноября в «зеленой зоне».

Индекс Dow Jones вырос на 12,63 пункта (0,04%), до 30 058,87 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,35 пункта (0,09%), до 3632,06 пункта, индекс Nasdaq вырос на 156,15 пункта (1,31%), до 12 036,79 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 24 ноября индекс Nasdaq поднялся выше 12 000 пунктов, индекс Dow Jones установил исторический рекорд и закрылся выше 30 000 пунктов.

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