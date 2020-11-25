Калуга, 25 ноября 2020, 17:36 — REGNUM В Калуге 25 ноября в рамках ежегодного калужского промышленно-инновационного форума-2020 состоялась традиционная встреча губернатора Владислава Шапши и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой с представителями бизнес-сообщества региона в формате бизнес-завтрака. Тема встречи — «Промышленность 2021. Проблемы и перспективы, поддержка в условиях коронакризиса», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
По словам Владислава Шапши, треть жителей Калужской области работает на промышленных предприятиях региона. Очень важно, несмотря на сложные условия пандемии коронавируса, не останавливать производства:
Владислав Шапша и Елена Дыбова ознакомились с экспозицией промышленной выставки. В 2020 году она организована в двух форматах: оффлайн и онлайн. На площадке представители предприятий продемонстрировали оборудование, технологии и услуги различных отраслей производства. Особое внимание губернатор уделил стендам калужских предприятий, которые производят приборы и средства защиты необходимые в период пандемии — рециркуляторы для промышленных, офисных и бытовых помещений, СИЗы.
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