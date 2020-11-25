Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калуге 25 ноября в рамках ежегодного калужского промышленно-инновационного форума-2020 состоялась традиционная встреча губернатора Владислава Шапши и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой с представителями бизнес-сообщества региона в формате бизнес-завтрака. Тема встречи — «Промышленность 2021. Проблемы и перспективы, поддержка в условиях коронакризиса», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Встреча губернатора Владислава Шапши и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой с представителями калужского бизнес-сообщества в формате бизнес-завтрака. Admoblkaluga.ru

По словам Владислава Шапши, треть жителей Калужской области работает на промышленных предприятиях региона. Очень важно, несмотря на сложные условия пандемии коронавируса, не останавливать производства:

«Мы не планируем в нынешней ситуации каких-либо жестких ограничений промышленного и другого производства. Мы принимаем достаточно серьезные санитарные меры. Мы приняли меры по ограничению культурных мероприятий, по ограничению работы в ночное время общепита, но никаких более серьезных мер на текущий момент вводить не собираемся. Уверен, что общими усилиями мы сможем удержать ситуацию под контролем», — подчеркнул калужский губернатор.

Владислав Шапша и Елена Дыбова ознакомились с экспозицией промышленной выставки. В 2020 году она организована в двух форматах: оффлайн и онлайн. На площадке представители предприятий продемонстрировали оборудование, технологии и услуги различных отраслей производства. Особое внимание губернатор уделил стендам калужских предприятий, которые производят приборы и средства защиты необходимые в период пандемии — рециркуляторы для промышленных, офисных и бытовых помещений, СИЗы.

«Очень важно, что много внимания уделено продукции, связанной с безопасностью жизни и здоровья людей, с борьбой с COVID-19, начиная от экипировки и заканчивая приборами», — отметил Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге начал работу промышленно-инновационный форум