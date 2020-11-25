Москва, , 17:19 — REGNUM На сегодняшний день главный фильтр, мешающий малому и среднему бизнесу брать кредиты, это не ЦБ РФ, а сами коммерческие банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что восстановлению потребительского инвестиционного спроса будут способствовать принятые антикризисные меры правительства и мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка.

«Нынешнюю политику ЦБ РФ точно нельзя назвать мягкой по сравнению с Европой или Америкой, где нулевые или даже отрицательные ставки по кредитам, — сказал Зубец. — Буфером на пути кредитов для населения является сегодня не ЦБ РФ, а конкретные коммерческие банки, которые проводят очень осторожную политику по выдаче кредитов. Поэтому главный фильтр — это не ЦБ. Он может проводить какую угодно политику, мягкую или жесткую, но если банки, которые берут у ЦБ деньги, не выдают их малому или среднему бизнесу, то ставка ЦБ РФ может быть какой угодно. Банки используют жесткие критерии».

Что касается помощи правительства, то она, как пояснил Зубец, минимальная и никакого серьезного влияния на современное состояние российской экономики не оказала.

«Восстановление экономики идет, пусть и медленно. Но вклад в это со стороны ЦБ РФ и правительства минимален. Главная проблема в том, что правительство не ориентировано на стратегическое развитие страны», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец оценил прогнозы ЦБ РФ о темпах роста восстановления российской экономики.

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