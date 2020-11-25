Москва, , 17:18 — REGNUM Экономика РФ выйдет на докризисный уровень примерно к середине или к концу 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что полное восстановление экономики России произойдёт к середине 2022 года.

«Наши прогнозы более оптимистичны. Мы считаем, что где-то к середине 2021 года или к концу 2021 года мы уже выйдем на докризисный уровень. Набиуллина перестраховывается — если восстановление произойдет раньше, то будет приятный сюрприз, — сказал Зубец. — На самом деле российская экономика проходит кризис достаточно мягко, без катастрофических последствий. Занятость растет. Количество занятых пока не достигло докризисного уровня. Но тем не менее положительная динамика имеется. И если мы возьмем реальные зарплаты, то, по данным за сентябрь-октябрь, рост на 2,2%. И за все время с начала кризиса не было ни одного месяца, в течение которого реальные зарплаты падали бы».

Также он подчеркнул, то предпринимательская уверенность и готовность людей покупать товары и услуги все еще выше, чем в прошлом году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что докризисного уровня экономика достигнет к середине 2022 года.

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