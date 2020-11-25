Мурманск, , 17:17 — REGNUM Мурманские власти сохранят в 2021 году льготу по уплате налога на имущество организациям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующий законопроект сегодня был внесен в областную думу.

«Приостановление или частичное ограничение деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в результате распространения коронавирусной инфекции повлекло ухудшение их экономических показателей. Так как большинство предпринимателей до сих пор не смогли в полной мере восстановить свой бизнес, предложенная законодательная инициатива будет содействовать восстановлению предпринимательской активности в регионе», — отметила глава регионального минэкономразвтия Татьяна Русскова.

Напомним, льгота в виде уменьшения налога на 50% была введена в 2020 году для поддержки бизнеса, работа которого была приостановлена из-за антиковидны мер.