Москва, , 17:16 — REGNUM Льготное резервирование кредитов помогает российским банкам оставаться на плаву, и поэтому отменять его надо поэтапно, а не резко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал идею МВФ о том, что ЦБ РФ не должен продлевать мягкие правила резервирования кредитов.

«Более мягкие правила резервирования кредитов действительно усложняют оценку качества банковских активов. Из-за такой политики резервирования кредиты, выданные банками клиентам, имеют меньшую обеспеченность. Банк, получая средства от вкладчиков (так называемые пассивные операции), их часть при выдаче кредитов (активные операции) обязан резервировать для обеспечения собственной стабильности, — сказал Ковригин. — В условиях кризиса льготное резервирование помогает банкам остаться на плаву, получая больше дохода от разницы стоимости пассивных и активных операций».

По словам Ковригина, в условиях экономической турбулентности льготное резервирование может сыграть негативную роль: при массовом истребовании вкладчиками своих денег банки могут просто лопнуть. А это будет серьезным ударом по экономике.

«Льготное резервирование надо убирать, но поэтапно. В целях стабильности экономики и самих банков оценку активов и гарантии возвратности средств надо восстанавливать в докризисной форме, — сказал экономист. — Однако резко возвращать резервирование на докризисный уровень нельзя — некоторые банки сразу потеряют свои доходы, которые и так упали во время пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Банк России достаточно эффективно поддержал банковский сектор в период самоизоляции, предотвратив панику у клиентов кредитных организаций.

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