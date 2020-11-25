Москва, , 17:09 — REGNUM Если РФ избежит новых внешних шоков, то инфляция во втором полугодии 2021 года вполне может быть на уровне 3−3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогноз МВФ, согласно которому инфляция в России во второй половине 2021 года может составить 3−3,5%.

«Пока не наступила даже временная стабилизация динамики заболеваемости коронавирусом, любые прогнозы будут не слишком точны. Прогноз МВФ выглядит реалистичным, но пандемия может легко внести коррективы в ситуацию, — сказал Хестанов. — Пока инфляция недалеко отклонилась от таргета в 4%. Если не случится внешних шоков, то уровень инфляции 3−3,5% вполне достижим».

При этом он подчеркнул, что российская модель восстановительного сырьевого роста исчерпалась к 2012−2013 годов.

«С этого момента темпы роста снизились до 1−2% в год. До тех пор, пока не сформируется новая модель роста, динамика российской экономики останется низкой», — пояснил Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что падение ВВП РФ по итогам 2020 года может быть на уровне 5−7%, а при наихудшем сценарии — до 10%.

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