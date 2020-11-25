Киев, , 17:11 — REGNUM Правительство Украины разрешило госкомпании «Нафтогаз» заниматься разработкой и добычей природного газа с шельфовых месторождений без проведения аукционов.

Соответствующее постановление было принято на заседании сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, наполнить как местные, так и государственный бюджет Украины», — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

По его словам, к разработке месторождений «Нафтогаз» сможет приступить сразу поле принятия акта и прохождения ряда процедур

В ходе обсуждения в правительстве отмечали, что за этот год потребление газа составляет — 29,8 млрд кубов, а уровень собственной добычи продолжает падать и 20,7 млрд кубов. При этом существующие месторождения газа истощены на 80% — таким образом кабмин рассчитывает увеличить собственную добычу за счет добычи на шельфе Черного моря.

Депутат Рады Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании, сообщил, что министр финансов Сергей Марченко проголосовал против этого постановления, поскольку, по его мнению, привести к недополучению госбюджетом денег от сбора на выдачу спецразрешений.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2019 года правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана объявило конкурс на разработку углеводородов в пределах участка «Дельфин» на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции. Заявки на участие подали четыре компании, а победителем объявили американскую Trident.