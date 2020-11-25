Москва, , 17:01 — REGNUM Для того, чтобы систему оплаты труда в России удалось адаптировать к современным условиям, нужно в первую очередь снизить налоговую нагрузку на заработную плату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал инициативу замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что систему оплаты труда в России необходимо адаптировать к современным условиям и найти оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты.

«Добиться такой адаптации, на мой взгляд, возможно в первую очередь снижением налоговой нагрузки на заработную плату. Ведь «серый» сектор занятости существует именно из-за удушья налогами в малом бизнесе. Если у работодателей появится возможность снизить налоги на заработную плату, то только после этого станет возможно поменять систему оплаты труда и ввести понятия тарифов и надтарифов», — сказал Порочкин.

Кроме того, Порочкин прокомментировал слова Медведева о том, что изменение современных технологий должно отразиться в трудовом законодательстве.

«Современные технологии в трудовом законодательстве — это и электронная цифровая подпись (ЭЦП), и понятие дистанционного медицинского контроля параметров состояния здоровья. Уровень современного технологического прогресса уже дорос до внесения таких изменений, которые ожидает бизнес-сообщество», — сказал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что в России нужно не адаптировать, а полностью менять систему оплаты труда и повышать налоги на богатство.

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