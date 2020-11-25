Москва, , 17:00 — REGNUM Если Банк России согласится с рекомендациями Международного валютного фонда и отменит антикризисные послабления для банков, то это приведет к череде банкротств как банков, так и их клиентов. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, действующие антикризисные послабления помогают не только банкам, но и их клиентам, пострадавшим от коронавируса. При этом большинство клиентов не обладают достаточным запасом финансовой прочности, и отмена действующих послаблений приведет к тому, что многие из них окажутся банкротами, так как они не смогут исполнять свои обязательства, в том числе перед банками.

«Это отрицательно скажется на экономике в целом, так как личные банкротства граждан, а также закрытие обанкротившихся предприятий обострит социально-экономические проблемы в обществе, которые нужно будет решать государству, которое сейчас и без того решает множество вопросов, — сказал Марков. — С другой стороны, банкротство клиентов сделает реальными те проблемы с кредитным портфелем банков, которые сейчас, по мнению МВФ, «затушеваны». А это уже может сильно ударить по самим банкам».

Как полагает экономист, если продлить послабления, то гораздо больше клиентов сможет пережить кризис и исполнить свои обязательства друг перед другом и перед банками, что несомненно позитивно скажется и на российской экономике в целом, и на банковской системе в частности.

«Мелкие и средние региональные банки в случае отмены действующих послаблений пострадают больше и раньше, чем другие, что, в частности, может привести в конечном итоге к их банкротству и закрытию, — добавил Марков. — Антикризисные послабления, безусловно, являются вынужденной мерой, введенной в связи с коронавирусом. Но так как ситуация с ним существенно не улучшилась, а наоборот, усугубилась, то и отменять их пока рано».

Марков подчеркнул, что Банк России, конечно, должен выслушивать консультации МВФ, но при принятии решений должен руководствоваться интересами и задачами развития не только банковского сектора, но и экономики страны в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Банк России достаточно эффективно поддержал банковский сектор в период самоизоляции, предотвратив панику у клиентов кредитных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Кредитным организациям РФ предсказали превращение в «банки-зомби»