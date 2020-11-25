Ульяновск, , 17:00 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 25 ноября, депутаты Законодательного собрания поддержали во втором чтении региональный бюджет на 2021 год. Давая оценку главному финансовому документу, губернатор региона Сергей Морозов подчеркнул, что он сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступает в Законодательном собрании Ulgov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Сформированный проект бюджета-2021 направлен «на комплексную поддержку населения и экономики». Глава региона, выступая перед депутатским корпусом, подчеркнул, что на фоне сложных экономических условий из-за пандемии коронавируса приоритеты «остаются неизменными — выполнение социальных обязательств перед гражданами и содействие достижению пяти национальных целей развития, обозначенных в указе президента». В 21 государственную программу интегрированы 11 национальных проектов на общую сумму 11,3 млрд рублей.

«Это сохранение населения, здоровья и благополучия граждан; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация», — сказал Сергей Морозов.

В частности, на развитие здравоохранения и сбережение здоровья направляется 26,77 млрд рублей, в том числе на борьбу с коронавирусом.

Губернатор также подчеркнул, что в условиях пандемии принятые ранее меры и инструменты поддержки не только сохраняются, но и будут расширены. К примеру, на 410 млн рублей увеличатся расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан, более 2 млрд рублей — на создания условий для населения для занятий спортом, 24 млрд рублей — на формирование комфортной и безопасной среды для жизни.

В Законодательном собрании Ульяновской области Ulgov.ru

«Наибольший удельный вес (более 63,3%) занимают расходы на социальную сферу: систему социальной помощи населению, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру, финансовую помощь муниципальным бюджетам. Если кратко дать характеристику бюджету 2021 года, то я бы его назвал бюджетом возвращения социально-экономической нормальности», — подчеркнул Сергей Морозов.

Доходы бюджета на 2021 год приняты в размере 64,6 млрд рублей, расходы — 71,3 млрд рублей, дефицит — 6,7 млрд рублей.

Отметим, что 25 ноября правительство Ульяновской области, депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР Законодательного собрания заключили меморандумы о направлении дополнительных средств на решение социально-значимых задач. В документах отражены приоритетные расходы и наказы избирателей.

Глава комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин охарактеризовал бюджет «как стабильный», подчеркнув, что депутаты его «планировали уверенно». В частности, планируется получить 13 млрд рублей акцизов, что больше поступлений от налога на прибыль и НДФЛ, которые «просели» в регионах. В то время как доходы от акцизов в регионе растут.

«Фракция «Единая Россия» поддерживает проект бюджета. Он является смелым, конкретным, четким с точки зрения выполнения и наказов избирателей, и приоритетных проектов, и посылов федерального центра», — подчеркнул первый вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области, глава фракции Василий Гвоздев.

Отметим, что в Ульяновской области в 2020 году завершена реализация четырех инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 1 млрд рублей, создано около 350 новых рабочих мест. Всего за оставшийся период 2020 года и в 2021 году 15 инвесторов планируют ввести в строй проекты с суммарным объемом вложений порядка 11 млрд рублей, это еще 1500 рабочих мест.