Магас, , 16:54 — REGNUM В Ингушетии будет ликвидирована крупнейшая мусорная свалка в регионе, которая находится в городе Малгобеке. На её ликвидацию регион получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей. Денежные средства дадут частями: в 2021 году — 598,5 млн рублей и еще 652,7 млн рублей — в 2022-м, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии.

Площадь свалки на окраине Малгобека составляет почти 21 гектар. Выделение средств на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов запланированы в федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Ингушетии планировалось ликвидировать мусорные свалки в Назрани и в Сунже, а в 2020 году — в Малгобеке и Карабулаке. Для этих целей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» должны были выделить в общей сложности 694 млн рублей.

Читайте также: В Ингушетии к 2020 году будут ликвидированы самые крупные мусорные свалки