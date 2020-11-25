Калуга, , 16:49 — REGNUM Бюджет Калуги на 2021 год приняли сегодня, 25 ноября, депутаты Городской думы в первом чтении. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 11 млрд. 795 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 6 млрд. 976,7 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 12 млрд. 145 млн. рублей. Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

Бюджет Калуги на 2021 год принят в первом чтении Пресс-служба Городской думы Калуги

Парламентарии внесли изменения в устав города. Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством. Органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности. Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности, предусматривается введение в структуру Городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям, приняты решения о наименовании улицы, заключении мировых соглашений и постановке на учёт бесхозяйного имущества. В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации проекта «Чистое небо», предусматривающего перенос кабелей с опор контактной сети в подземные кабель-каналы. Проект «Чистое небо» позволяет улучшить архитектурный облик города, повысить надёжность функционирования коммуникаций, упрощает их ремонт и обслуживание. Калуга — первый в России город, в котором подобный проект реализован без привлечения бюджетных средств, за счёт инвестиций ПАО «Ростелеком» и операторов связи.

Бюджет Калуги на 2021 год принят в первом чтении Пресс-служба Городской думы Калуги

Всего на реализацию проекта в Калуге было направлено порядка 20 миллионов рублей, работы начались в июне 2020 года и проходили параллельно с работами по проекту БКАД. На улицах Кирова, Ленина, Московской, Плеханова, Баррикад и Суворова под землю было убрано 103 км кабеля, дополнительно проложено 3,5 км кабель-каналов. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии, к 20 декабря планируется завершить демонтаж всех старых кабелей.

Депутаты высказали ряд замечаний. Так, заместитель председателя Городской думы Александр Иванов обратил внимание руководства ПАО «Ростелеком» на некачественно выполненные работы в районе домов № 32 — 34 по улице Кирова: уложенная над коммуникациями плитка там уже просела. Марина Костина подняла вопрос о провисших проводах в районе дома №43 по улице Кирова, а Сергей Павлов рекомендовал согласовывать работы не только с инженерными организациями, но и торговыми центрами и точками общественного питания.

«Город должен развиваться, улучшать свой архитектурный облик, внедрять современные технологии, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, — проект, безусловно, важный и необходимый, но подрядчикам следует учесть все высказанные сегодня замечания».

Информация была принята к сведению.