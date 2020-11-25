Москва, , 16:46 — REGNUM Цены на нефть 25 ноября по-прежнему растут, возвращаясь на уровни начала марта 2020 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти сорта Brent, легко сломав все уровни сопротивления, выросла на 1,3% до $48,28 за баррель, а цена WTI, следуя таким же путём, выросла тоже на 1,3%, до $45,39 за баррель.

В Международном энергетическом агентстве сегодня заявили, что МЭА не видит структурного падения спроса на нефть.

Это заявление было прочитано рынком как вывод агентства о том, что падение спроса вызвано исключительно пандемией коронавирруса и, соответственно, прекратится, как только закончится пандемия.

Кроме того, агентство Bloomberg в очередной раз обращает внимание на то, что Саудовская Аравия постепенно сокращает долю экспорта нефти в общем объёме экспорта, которая в середине текущего года снизилась с 74% до 68%, а это помогает сократить избыток предложения нефти.

В настоящее время у цены Brent есть хорошие шансы на продолжение роста до $50 за баррель.

Но данные по коммерческим запасам нефти в США, если окажутся слабыми, могут охладить пыл «быков» и приостановить рост рынка. На сегодня прогноз по цене Brent составляет $47,5−49 за баррель», — пояснила эксперт.

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