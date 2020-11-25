Москва, , 16:40 — REGNUM Рубль днем 25 ноября торгуется сдержанно. После серии укреплений курсу отечественной валюты явно нужно консолидироваться и «окопаться», раз значимых новостей все равно пока нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 75,60 руб. и может закрепиться в диапазоне 75,40−76,50 руб. Евро стоит 89,91 руб., границы среднесрочного торгового диапазона сдвигаются в сторону 89,70−92,00 руб.

В нефти сохраняется взрывной позитив, баррель нефти Brent поднялся к $48,46 на фоне ожидания рынками капитала быстро восстановления мировых экономик, когда появится действующая вакцина от пандемии коронавируса.

Уверенный рост цен на сырье — это хорошая опора для рубля, но не более того. Пока информационный фон нейтральный. Но все мы прекрасно помним давящую на рубль антироссийскую риторику Вашингтона.

Любое новое объемное негативное заявление администрации нынешнего президента США в адрес России и введение новых санкций быстро обнулит надежды на укрепление рубля.

Новые санкции и информационные войны — сегодня уже повседневная реальность в нелегком для российского рубля пути», — считает эксперт.

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