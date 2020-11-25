25 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Рынок вернулся в состояние бэквордации. Что дальше будет с ценами на нефть. Подробности в обзоре эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Игорь Галактионов, , 18:13 — REGNUM Позитивная политическая повестка во вторник, 24 ноября, вдохновила инвесторов на мировых рынках, и, следуя благоприятной рыночной конъюнктуре, цены на нефть устремились вверх — к уровню $48 за баррель Brent. Взлет цен на нефть сформировал на вторничных торгах интересную картину, когда рынок вернулся в состояние бэквордации, при котором дальние фьючерсы торгуются дешевле ближних контрактов. После мартовского обвала такая структура цен почти не наблюдалась.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом состояние бэквордации является отражением ситуации, когда у нефтетрейдеров нет стимулов ограничивать поставки, поскольку цены в будущем оказываются ниже текущих. При этом мировые запасы имеют тенденцию к сокращению.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате 24 ноября фьючерсы с поставками от двух месяцев до года оказались дешевле ближайших контрактов: с начала ноября ближний фьючерс вырос на 26%, в то время как контракты с поставкой через полгода и год прибавили 19,5% и 14,5% соответственно. Таким образом, кривая фьючерсов Brent выросла с начала ноября на $6−10 за баррель.

Позже на рынок поступила очередная порция статистики Американского института нефти (API). Согласно оценкам API, запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей по сравнению с ожидаемыми 126 000 баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, напротив, сократились на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,3 млн баррелей, по сравнению с прогнозом в +614 000, запасы дистиллятов сократились на 1,8 млн баррелей (прогноз — 1,6 млн), а импорт нефти вырос на 237 000 баррелей в сутки.

Добыча нефти Artur1917

Несмотря на то, что данные API оказались умеренно негативными, сильного впечатления на участников рынка это не произвело. Цены на нефть продолжают демонстрировать положительную динамику, и ближайшей целью может стать уровень в районе $50 за баррель марки Brent. Дополнительным драйвером для достижения этих уровней могут стать ожидания позитивных новостей по итогам встречи ОПЕК+.

Напомним, что представители стран альянса ОПЕК+ соберутся в ближайший понедельник для обсуждения уровней сокращения добычи в I полугодии 2021 года. По мнению аналитиков Goldman Sachs и Barclays, члены ОПЕК+ могут принять решение о продлении действующих квот на 1-й квартал 2021 года. Впрочем, уже выросшие, в том числе на позитивных ожиданиях, нефтяные цены могут оказаться кратковременным явлением, поскольку действующие ограничения и риски новых локдаунов, вызванные пандемией COVID-19, сохраняются и, вероятнее всего, будут актуальны в первые месяцы 2021 года.