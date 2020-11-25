Киев, , 16:27 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отрицает наличие проблем с наполнением государственного бюджета страны на этот год.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей.

Премьер добавил, что по состоянию на сегодня годовой план отдельных ведомств, например, налоговой службы, «выполнен и перевыполнен».

«За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн, за десять месяцев этого года собрано 419 млрд грн… то есть появилось дополнительные 60 млрд грн на финансирование образования, обороны, медицины», — отметил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня бывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономикиПавел Кухта сообщил, что впервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги.

При этом накануне президент Зеленский объявил о выплате единоразовой материальной помощи предпринимателям и наёмным работникам, потерявшим заработок из-за пандемии, в размере порядка 300 долларов.