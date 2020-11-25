Москва, , 16:23 — REGNUM Территории опережающего развития (ТОР) создадут в Тверской и Ульяновской областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 25 ноября сайт правительства России.

В Тверской области ТОР будет создан городе Кувшиново. В нём градообразующим предприятием является бумажно-картонная фабрика. Новый правовой режим, полагают в правительстве, позволит открыть промышленные и аграрные предприятия.

В Ульяновской области статус ТОР получит Инза. Этот моногород специализируется на деревообработке. Планируется запуск десяти новых проектов с общим объёмом инвестиций более 600 млн рублей.