Махачкала, , 16:14 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Ногайском и Тарумовском районах Дагестана из-за существенного разрушения почвы на землях для отгонного животноводства. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

Согласно документу, почвенный покров разрушился на землях, предназначенных для содержания поголовья скота в зимний период. Произошло это из-за сильных иссушающих ветров и длительного отсутствия осадков.

Режим ЧС на указанных территориях введен с 24 ноября, установлен региональный уровень реагирования. Минсельхозпроду Дагестана рекомендовано помочь сельхозтоваропроизводителям в ликвидации последствий ЧС. Руководить работой назначен министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.