Москва, , 15:46 — REGNUM По итогам октября 2020 года на российском авторынке выросли продажи подержанных автомобилей с кузовом пикап на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 25 ноября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в России был продан 4491 пикап с пробегом. Реализация подержанных пикапов иностранных марок за отчетный период возросла на 15%, до 2870 экземпляров. А вот перепродажи отечественных пикапов выросли на 12%, до 1621 единицы.

С начала 2020 года по октябрь включительно на российском авторынке было перепродано 35 068 пикапов с пробегом — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, на 1 июля 2020 года самое большое число автомобилей с кузовом пикап было зарегистрировано в Москве. В столице России числится 22 тыс. пикапов.

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