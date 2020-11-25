Бишкек, , 15:37 — REGNUM Работающие в России трудовые мигранты опасаются, что новые власти Киргизии могут расформировать представительство миграционной службы в рамках мер по снижению расходов на госорганы. Об этом на парламентском заседании заявил депутат Жанар Акаев, передает «Kaktus.media».

Трудовые мигранты Focus.kg

Парламентарий выразил мнение, что этого делать не стоит, поскольку сотрудники миграционного ведомства действительно оказывают киргизким гастарбайтерам реальную помощь на местах.

По его словам, только за последний год им удалось добиться того, чтобы недобросовестные работодатели отдали обманутым киргизстанцам зарплаты на общую сумму в 220 млн сомов (196,4 млн рублей).

«Нельзя ликвидировать эти представительства», — подчеркнул народный избранник.