Москва, , 15:32 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых пикапов с пробегом по итогам октября 2020 года составили специалисты сайта «Автостат Инфо».

Возглавил рейтинг Mitsubishi L200, чьи перепродажи в октябре выросли на 8,4%, до 722 экземпляров. На втором месте оказался Toyota Hilux, продажи которого выросли на 15,6%. Всего в прошлом месяце в России было перепродано 570 экземпляров Hilux.

Замыкает тройку лидеров отечественный УАЗ «Пикап» с результатом 432 перепроданные модели в октябре 2020 года — на 38% больше по сравнению с показателем октября 2019 года.

Четвертое и пятое места заняли соответственно ИЖ-2717 (406 ед.; — 8,6%) и Volkswagen Amarok (277 ед.; +19%).

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых в России пикапов с пробегом в октябре 2020 года вошли: SsangYong Actyon Sports (222 шт.; +13,8%), Nissan Navara (213 шт.; +22,4%), Ford Ranger (173 шт.; +46,6%), ВИС 2347 (157 шт.; — 13,3%) и ВИС-2345 (151 шт.; — 5%).

Напомним, в октябре 2020 года модель Toyota Hilux стала лидером по продажам среди новых пикапов на авторынке России.

Читайте также: Названы регионы — лидеры в РФ по количеству пикапов