Ханой, , 15:44 — REGNUM Дочерняя компания Samsung Electronics выделит около $700 тыс. на развитие корейского языка во Вьетнаме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 24 ноября представители вьетнамского подразделения Samsung Electronics и благотворительной организации Korea Foundation (KF) вручили 135 студентам, обучающихся на кафедрах корейского языка в шести университетах Вьетнама, стипендии в размере $33 750.

Известно, что в течении пяти лет компания намерена выделить на стипендии студентам из 12 университетов, расположенных в северном или центральном Вьетнаме, порядка $337 500.

Помимо этого, представители Южной Кореи намерены инвестировать $360 тыс. в улучшение образовательной инфраструктуры.