Москва, , 14:59 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии коронавируса бизнеса и пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Отсрочить долг Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Закон коснется около 2,2 млн предпринимателей и более 2 млн пенсионеров, отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Предлагается распространить действие федерального закона от 20 июля 2020 г. № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» на исполнительные документы, предъявленные к принудительному исполнению с 1 октября 2020 г. до 1 мая 2021 г.

Сейчас предусмотрено, что закон применяется к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Кроме того, до 1 июля 2021 года продлевается период, когда судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на это имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества. Исключение касается принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств — автомобильных транспортных средств, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин. Сейчас эти меры не применяются по 31 декабря 2020 г. включительно.

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