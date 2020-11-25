Москва, , 14:56 — REGNUM Экспорт произведённых в Москве волоконно-оптических кабелей существенно вырос, сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Мы наблюдаем рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей за 9 месяцев 2020 года увеличился на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,74 млн долларов США», — сказал он.

По словам Ефимова, также растёт спрос на оборудование для строительства линий связи. Он отметил, что это может быть связано с распространением технологий 5G.