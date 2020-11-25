Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума приняла пакет законопроектов о санкциях за нарушения при выдаче ипотечных кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Инициатива направлена против «черных кредиторов», которые выдают кредиты под договоры ипотеки и впоследствии изымают жильё у людей.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года выявлено 1006 субъектов, обладающих признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке, основная часть — 593 субъекта (около 60%) приходится на «черных кредиторов», отметил депутат Госдумы Евгений Шулепов («Единая Россия»).

По статьям УК было возбуждено около 200 дел и также принято более 1,1 тыс. иных мер реагирования, уточнил парламентарий.

Санкции

Согласно поправкам в КоАП, осуществление предусмотренной ФЗ «О потребительском кредите (займе)» профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и (или) деятельности по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой (за исключением банковской деятельности), юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, влечет для должностных лиц — наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток; для юрлиц — наложение штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток.

Максимальный административный штраф составит до 2 млн рублей.

Одновременно вводится уголовная ответственность для микрофинансовых организаций за нарушения в выдаче кредитов. Эти деяния предлагается наказывать штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 4-х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Лицо, впервые совершившее указанное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения указанного преступления, подлежат конфискации.

Предполагается, что пакет поправок будет существенно доработан, предполагается уточнить санкции за нарушения.