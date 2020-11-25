Москва, , 14:50 — REGNUM Попытки регулировать в России структуру зарплаты могут привести к перманентному экономическому кризису. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание председателя партии «Единая Россия», замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который призвал адаптировать оплату труда в России к современным условиям и добиться оптимального соотношения постоянной и переменной составляющей заработной платы.

«Непреодолимое желание чиновников регулировать всё и вся рискует распространиться на коммерческий сектор в очень чувствительной части оплаты труда, — сказал Ордов. — Необходимость адаптации связывают с «современными условиями», наверное имея в виду кризис. В условиях кризиса компании и госсектор особенно остро нуждаются в экономии и росте эффективности. Стимулирующая или переменная составляющая зарплаты обычно связана с обеспечением более высокой производительности. Попытки перевести переменную часть в постоянную явно не решают проблему падения реальных доходов населения и не создают предпосылок для роста зарплат, а вот падения эффективности труда вполне можно ожидать».

Как пояснил Ордов, желание расширить опыт бюджетников на коммерческие организации может натолкнуться на отсутствие в частных компаниях таких бюджетов.

«В условиях снижения стимулирующей функции заработной платы у коммерческих организаций появится непреодолимое желание заскочить в вагон цифровой трансформации бизнеса, когда потребность в трудовых ресурсах существенно сократится, — сказал Ордов. — Современные развитые страны идут по пути безусловного дохода, когда государство гарантирует каждому своему гражданину фиксированную сумму дохода. Это весьма перспективное направление развития общества и общественно-экономических отношений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин заявил, что в России надо более жестко пресекать посягательства на права профессиональных союзов со стороны работодателей.

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