Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Американский производитель электромобилей Lucid объявил цену на базовое исполнение электрокара Air Pure. Об этом сообщается на сайте компании.

Трехмоторная версия Air Pure в начальном исполнении будет стоить 77 400 долларов (около 5,85 млн рублей). По словам представителей компании, запас хода новинки составляет 650 км, а её максимальная мощность достигает 480 «лошадей».

Отмечается, что базовую версию Lucid Air уже можно сформировать в конфигураторе на сайте компании, однако заказанную модель придётся ждать долго. Ожидается, что машина появится на мировом рынке в начале 2022 года. Чтобы заказать Air Pure, необходимо внести депозит в размере 300 долларов (около 22,6 тыс. рублей).

Сборка нового авто будут происходить на предприятии компании в городе Каса Гранда (штат Аризона, США). Мощность завода будет составлять 30 тыс. единиц в год.

Ранее компания Lucid Motors на гоночном треке провела тестирование электрического седана Air. Ожидается, что новое авто станет серьёзным конкурентом электрокарам Tesla.

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