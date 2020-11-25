Москва, , 14:42 — REGNUM Банк России достаточно эффективно поддержал банковский сектор в период самоизоляции, предотвратив панику у клиентов кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что МВФ призвал Центральный банк России не продлевать антикризисные послабления для банков.

«Послабление регуляторных требований со стороны ЦБ РФ позволило банкам не формировать резервы в полном объеме, а также допускать незначительные нарушения нормативов в локальные периоды, — сказал Ордов. — Ликвидности на банковском рынке остается достаточно, но экономический кризис еще не закончился и возможный рост просрочек по обслуживанию кредитов в 2021 году на фоне падения деловой активности и реальных доходов заставляет ЦБ РФ сохранять антикризисные послабления для банков».

В то же время Ордов предупредил, что сохранение антикризисных послаблений камуфлирует накопленные за время кризиса финансовые проблемы и создает условия для превращения кредитных организаций в банки-зомби.

«Мы уже видим предсказания об отзыве до 35 банковских лицензий в течение года, а это порядка 9% от общего количества банков в России, — сказал Ордов. — Похоже, сворачивание антикризисных мер со стороны ЦБ РФ приведет к дальнейшей консолидации банковского сектора и еще большей зависимости всей финансовой системы от нескольких ключевых игроков, которым будут гарантированы меры поддержки в любом объеме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что высокий уровень конкуренции служит залогом хорошей чувствительности ставок по кредитам к изменениям ключевой ставки.

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