Пекин, , 14:36 — REGNUM В сентябре 2020 года в Китай из России было поставлено 899 млн куб. м природного газа в сжиженном виде (СПГ). По сравнению с августом, объёмы выросли почти в два раза. Тогда КНР получила 542 млн куб. м российского СПГ. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

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Отмечается, что это также рекордное значение за всю историю поставок российского СПГ в КНР, пишет «Интерфакс». Также это в три раза больше сентябрьских поставок газа из России по трубе (284 млн куб. м).

Таким образом в сентябре Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Китай, поднявшись с четвёртого места в августе. Первое место в этом списке сохраняет Австралия.

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Для сравнения: за первый месяц осени США немного нарастили объёмы поставок СПГ в Китай с 345 млн куб. м в августе до 373 млн куб. м СПГ. Это 69-е место по объёмам.

Как сообщало иа, по данным таможни города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, за первые шесть месяцев 2020 года через газопровод из России в КНР было импортировано 1,58 млрд кубометров природного газа.