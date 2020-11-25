Москва, , 14:35 — REGNUM По итогам октября 2020 года продажи новых легковых машин марки Renault в РФ достигли 14 974 экземпляров, увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 25 ноября сообщает портал «Автостат Инфо».

Лидером продаж французской марки в России в прошлом месяце стала модель Renault Logan. Это авто в октябре приобрели 4108 покупателей, что на 25% больше продаж за аналогичный месяц прошлого года. Тогда было продано 3285 единиц этой модели.

На втором месте среди автомобилей компании Renault находится вседорожник Renault Duster. Его предпочли приобрести 3345 российских автолюбителей. Здесь наблюдается сокращение продаж почти на 6%. Тройку лидеров замыкает Renault Sandero с результатом в 3128 проданных автомобилей, что на 6,7% больше, чем год назад.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались кроссовер Renault Kaptur (2514 ед.; +14%) и Renault Arkana (1872 ед.; +8,6%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре текущего года российские дилеры реализовали 14 356 машин бренда Renault, что на 5% больше прошлогоднего уровня продаж.

Читайте также: Названа самая продаваемая модель Renault в России