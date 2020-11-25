Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект, направленный на правовое регулирование сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

На практике под сбором поделочных материалов в виде палеонтологических останков преимущественно подразумевается сбор бивня мамонта, который осуществляется в значительном количестве и используется в коммерческой деятельности (продажа косторезным мастерским), а также для реализации его в России и на экспорт, отметили авторы.

В настоящее время предоставление права пользования недрами на сбор поделочных материалов в виде палеонтологических останков в коммерческих целях законодательством не урегулировано.

Предлагается участки недр, используемые для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, отнести к участкам недр местного значения. Согласно поправкам, решение о предоставлении права пользования участком недр для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством региона. Это, отмечают авторы, позволит стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения и производство готовой продукции, а также сократить бюрократические барьеры и сроки выдачи лицензий

Перечень видов поделочных материалов в виде палеонтологических останков определяется правительством РФ. Оно же установит случаи и порядок проведения торгов для реализации поделочных материалов в виде палеонтологических останков осуществляется.