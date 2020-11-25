Иркутск, , 14:11 — REGNUM В надежде на стабилизацию эпидемиологической обстановки по коронавирусу, авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов на рейсы Иркутск — Барнаул — Сочи (Адлер) на лето 2021 года. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, рейсы будут выполняться с 26 мая по 3 октября по средам и воскресеньям на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров.

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«Прошедшее лето показало, что данное направление пользуется большим спросом, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Именно поэтому мы уже сейчас открыли продажи. Со своей стороны мы гарантируем выполнение всех мер профилактики, помимо этого, предоставляем возможность пассажирам приобрести страховку от заражения COVID-19, которая действует 14 дней после перелета», — подчеркнул пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов.

По его словам, стоимость билета в одну сторону составит от 15 035 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 25 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1050 человек (+15 за сутки).

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