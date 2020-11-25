Москва, , 14:14 — REGNUM По итогам октября 2020 года среди новых китайских авто наибольшей популярностью в России пользовались машины марки Geely. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за отчетный период в России было куплено 2016 автомобилей марки Geely — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых в РФ «китайцев» разместились авто бренда Haval, продажи которого выросли на 6%, до 1604 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Chery с результатом 1490 проданных машин. Это на 120% больше, чем было продано годом ранее.

Далее по списку идут марки: Changan (780 ед.; +92%) и FAW (337 ед.; +109%).

Напомним, в октябре 2020 года в России было продано 6,5 тыс. новых машин китайских марок, что на 60% превышает показатель продаж октября 2019 года.

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