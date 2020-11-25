Москва, , 14:08 — REGNUM Очень многие из граждан РФ, которые вошли на фондовый рынок, вскоре бросают это занятие, так как у них ничего не получается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября завил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Что касается обычного фондового рынка, то там есть возможность зарабатывать, хотя и не фантастические деньги. Можно вкладываться в консервативные инструменты. В такие, как облигации федерального займа, корпоративные облигации надежных эмитентов. Это даст доход немного больший, чем депозит в банке, да и риски невысоки. Таким образом можно сохранять и даже увеличить свои накопления, — сказал Колганов. — Если торговать активно, вкладываться в акции, торговать фьючерсами и опционами, то доход может быть больше, но и риски возрастают существенно. Поэтому торговля этими инструментами удается гораздо меньшему числу людей. Если мы сравним число зарегистрированных участников фондового рынка с числом активно торгующих, то мы увидим, что число последних значительно меньше. Многие из тех, кто вошел на фондовый рынок, бросают это занятие, столкнувшись с тем, что у них ничего не получается».

Объясняется это, как полагает экономист, двумя причинами. Во-первых, самой природой фондового рынка, который отличается нестабильностью и непредсказуемостью, и для того, чтобы на нем успешно торговать, надо обладать хорошей профессиональной подготовкой и определенными талантами.

«Во-вторых, общий уровень финансовой грамотности нашего населения совершенно недостаточный. Это подтверждают социологические опросы, — сказал Колганов. — К сожалению, этот недостаток восполняется только частными обучающими программами. Потому что государственные программы есть, но они дают только самые первоначальные навыки в этом вопросе в стиле «не надо делать лишних расходов», что такое банковский депозит и так далее. А вот активной работе на финансовом рынке государство не учит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что на российском фондовом рынке историй неудач много больше, чем историй успеха.