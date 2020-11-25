Москва, , 14:05 — REGNUM Минпромторг РФ предложил субсидировать затраты маркетплейсов на логистику и хранение товаров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что на эти цели в 2021—2023 годах предлагают выделить 1,5 млрд рублей, по 500 млн рублей ежегодно.

Однако субсидии не смогут получить маркетплейсы, которые управляются иностранным юридическим лицом, либо имеющие иностранных владельцев в уставном капитале. Это в том числе компании Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия».

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, ограничение иностранного участия в маркетплейсах указывает на то, что инициатива создавалась исключительно ради Wildberries.

«Едва ли не единственным возможным получателем этой субсидии остается Wildberries», — сказал он, добавив, что субсидии имело бы смысл давать производителям, а не самим площадкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленный на поддержку и защиту инвестиций и установку новых правил участия в инвестиционной деятельности.

Законопроект устанавливает основные понятие и требования к инвестиционной деятельности. Так, под инвестиционным проектом правительство подразумевает комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, участникам и ресурсам, который направлен на извлечение прибыли.

Читайте также: Триллионные инвестиции берут под госзащиту — трансляция