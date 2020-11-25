Москва, , 14:03 — REGNUM Высокий уровень конкуренции служит залогом хорошей чувствительности ставок по кредитам к изменениям ключевой ставки. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Мы видим, что ставки и по кредитам снижаются, и ставки по депозитам снижаются — медленнее чем ключевая, потому что банки всё-таки стараются удержать своих вкладчиков», — заявила Набиуллина.

«Здесь важна конкуренция. При конкуренции будут банки, с одной стороны, и снижать ставки по кредитам для заёмщиков, и держать ставки по депозитам, потому что надо привлекать вкладчиков. Здесь мы намерены развивать конкуренцию», — указала она.