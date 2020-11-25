Москва, , 13:58 — REGNUM Низкая инфляция является главным условием для возникновения длинных денег в экономике. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Длинные деньги появляются там, где низкая инфляция, а не просто мягкая денежно-кредитная политика», — заявила Набиуллина.

Она напомнила, что до 2013 года ставка рефинансирования в России была низкая, а ставки по кредитам всё равно были высокие — потому что была высокая инфляция.

«Когда банки устанавливают рыночные ставки, они ориентируются не только на ключевую ставку, но и на инфляцию», — пояснила она.

«Потому мы проводим такую политику, чтобы кредит стал доступным на базе низкой инфляции. А мягкая денежно-кредитная политика без учёта инфляции просто приведёт к недоступности кредита», — подчеркнула Набиуллина.