Душанбе, , 13:56 — REGNUM Размер задолженности работодателей по заработной плате в Таджикистане по состоянию на 1 октября составляет 74,8 млн сомони ($6,6 млн). Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Около 55% от всей суммы — это долги, образовавшиеся в 2020 году. В апреле долги по зарплате выросли на 15,1 млн сомони ($1,34 млн), а в августе — на 10,8 млн сомони ($956 тыс.).

В сфере обрабатывающей промышленности долг составил 22 млн сомони ($1,95 млн), строительства — 19,3 млн сомони ($1,71 млн), добычи полезных ископаемых — 15,2 млн сомони ($1,35 млн).

Самая высокая средняя заработная плата наблюдается в банковской сфере — 3397 сомони ($300), информации и связи — 2731 сомони ($242), строительстве — 2477 сомони ($219), добычи полезных ископаемых — 2423 сомони ($214).

По официальным данным, уровень безработицы в Таджикистане составляет 2,4%. Более 9,8 тыс. человек находятся в вынужденных отпусках, в том числе 8 тыс. — в неоплачиваемых отпусках.

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