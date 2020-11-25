Москва, , 13:54 — REGNUM На российском фондовом рынке историй неудач много больше, чем историй успеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 37% граждан надеются увеличить свои накопления.

«Если будет рост доходов, то будет и рост накоплений. Кроме того, люди будут искать источники доходов за пределами традиционных способов заработка. И об этом можно судить по достаточно бурному росту числа индивидуальных инвесторов, зарегистрированных на российской фондовой бирже за последний год, — сказал Колганов. — Хотя, конечно, у нас число индивидуальных инвесторов гораздо меньше, чем в развитых странах. Люди обращаются к фондовой бирже как к возможности нарастить заработок в условиях, когда другие источники им этого не позволяют».

Но, как подчеркнул Колганов, вся проблема заключается в том, что для того, чтобы получать доходы от фондовой биржи, надо иметь мало-мальски профессиональную подготовку, и даже она не гарантирует успеха.

«Очень многие из тех, кто приходит на фондовую биржу, либо бросают активную торговлю, либо торгуют в минус, — пояснил экономист. — И историй успеха намного меньше, чем историй неудач. А попытки быстрого обогащения чаще всего заканчиваются потерей денег. Например, обращение к рынку форекс. Оно более чем в 90% случаев завершается потерей денег, а то и долгами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что те граждане РФ, которые рассчитывают увеличить свои доходы в 2021 году, скорее всего, смогут этого добиться.

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