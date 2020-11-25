Москва, , 13:31 — REGNUM Рост числа убыточных банков в России не создаёт системных рисков для экономики в целом. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«У нас количество выросло убыточных банков с 80 до 95. Но доля в активах этих убыточных банков — меньше 2%. Около 2%», — заявила Набиуллина.

«Это не создаёт системных рисков для банковской системы в целом», — указала она.

Часть этих банков получили убытки в результате ситуации с пандемией.

«Мы думаем, что они смогут восстановить свою прибыльность. Остальные будем принимать меры по необходимости. Но в целом банковская система показывает свою устойчивость», — отметила Набиуллина.