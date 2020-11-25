Москва, , 13:19 — REGNUM Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Документ, представленный главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, включает четыре сценария макроэкономического развития России и описание процедуры ДКП по управлению ликвидностью в банковском секторе.

По мнению профильных комитетов Госдумы по финрынку и по экономполитике ЦБ обоснованно отмечает, что особенностью текущей экономической ситуации является масштабный перелом экономических трендов в стране и мире, который был вызван пандемией коронавируса, сопровождался резким снижением конъюнктуры нефтяного рынка, а также шоками спроса и предложения.

Возник существенный риск продолжительного отклонения инфляции вниз от целевого уровня 4%. Это потребовало от Банка России в 2020 году осуществить переход от нейтральной денежно-кредитной политике к мягкой, сопровождавшийся снижением ключевой ставки до 4,25%. Такой переход был направлен на создание условий для более быстрого возврата экономики к потенциалу ее развития и поддержания инфляции вблизи целевого уровня.

Учитывая сохранение санкций в отношении экономики России на всем прогнозном горизонте, комитеты считают целесообразным «применение этих инструментов в течение ближайших двух-трех лет в качестве внутренних источников развития приоритетных отраслей экономики и поддержки импортозамещения».

В документе отсутствует исследования влияния смягчения ДКП на среднесрочный курс рубля, а также возможностей правительства финансировать дефицит бюджета за счет выпуска облигаций федерального займа в условиях складывающейся процентной ставки, констатируют депутаты.