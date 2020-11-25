Москва, , 13:18 — REGNUM Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») предостерег от применения цифрового рубля в расчетах с физическими лицами.

«На мой взгляд, если вводить цифровой рубль, то только для взаиморасчетов между юрлицами или государством. В противном случае банки, скорее всего, будут навязывать киберрубль людям, что может привести к цифровому неравенству. Особенно вне крупных городов», — написал Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах по офлайн оплате цифровыми рублями, «чтобы расплачиваться можно были ими там, где нет доступа к интернету». По ее мнению, это еще один фактор конкуренции на финансовом рынке, который будет побуждать банки предлагать более выгодные условия своим клиентам.

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