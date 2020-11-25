Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM Долг населения Казахстана за коммунальные услуги по состоянию на ноябрь 2020 года составил 23 млрд тенге ($54 млн), что на 14,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 25 ноября заявил глава комитета по регулированию естественных монополий Асан Дарбаев на брифинге.

По его словам, общий размер задолженности составил 66 млрд тенге ($155 млн). Это на 3% меньше, чем в 2019 году. Отмечается рост задолженности юридических лиц.

Дарбаев добавил, что в период пандемии тарифы на услуги ЖКХ для населения снижены на 7,4%. Услуги водоснабжения подешевели на 8%, водоотведения — на 9,3%, теплоснабжения — на 7,6%, электроснабжения — на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве национальной экономики Казахстана не ожидают изменения тарифов на услуги ЖКХ для населения в 2021 году.

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