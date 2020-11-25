Москва, , 13:14 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, с открытия торгов на Московской бирже российская валюта продавливает американский доллар ниже ключевого уровня недели 75,50, открывая возможности ухода и к более низким значениям в диапазоне 74,50−75,00 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рублю помогают сразу несколько факторов, среди них как внутренние, именно сегодня выплачивается НДПИ, формирующий пик налоговых выплат российских экспортеров в ноябре.

Кроме того, сегодня Минфин России должен провести плановое размещение ОФЗ, также повышающий спрос на рубли. На внешнем контуре все также благоприятно.

Нефть марки Brent сегодня прибавляет более 1,0%, индекс USD демонстрирует слабость теряя 0,22%, а европейские фондовые индексы торгуются на «зеленой» территории, сигнализируя о сохраняющемся спросе на рисковые активы.

Основным риском для благоприятного сценария динамики курса рубля сегодня, может выступить желание участников торгов зафиксировать прибыль перед длинными выходными в США.

Если это случится, то давление на российскую валюту, вероятно, будет носить ограниченный характер, не уводя курс далее 75,50−75,70 за американский доллар», — считает эксперт.

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