Москва, , 13:10 — REGNUM Льготная программа ипотечного кредитования помогла поддержать возможность для улучшения гражданами жилищных условий, но вместе с тем уже возник существенный рост цен на первичном рынке недвижимости. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Действует льготная программа кредитования, которая, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов», — заявила Набиуллина.

«Но одновременно уже виден рост цен на жильё на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения», — указала она.

В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку.

«Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирование пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — подчеркнула председатель Банка России.