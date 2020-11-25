Москва, , 13:18 — REGNUM Ко второму чтению в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период внесено 203 поправки. Об этом 25 ноября сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, депутаты Мосгордумы внесли 172 поправки. Ещё 31 предложение по изменению бюджета направили фракции и депутатские объединения МГД. В общей сложности было внесено 203 поправки.

Поправки будут переданы в департамент финансов Москвы для исследования и последующего формирования отзыва относительно того или иного предложения.

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