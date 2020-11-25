Душанбе, , 13:00 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Таджикистане произвели более 22,8 тыс. тонн мяса курицы, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Производство мяса крупного и мелкого скота за отчетный период выросло на 5,5%, до 170,8 тыс. тонн. В министерстве рассчитывают довести производство до 245 тыс. тонн по итогам 2020 года. В настоящее время один килограмм мяса курицы в Таджикистане стоит 25 сомони (167 рублей), говядины — 55 сомони (367 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства в Таджикистане составило 27,8 млрд сомони (185,7 млрд рублей), что на 7,5% больше, чем годом ранее.

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