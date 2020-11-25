Бишкек, , 12:58 — REGNUM За несвоевременное использование кредитов Киргизии уже начислили более 100 млн сомов (89 млн рублей) штрафов. Об этом заявила депутат Айсулуу Мамашова на заседании республиканского парламента сегодня, 25 ноября.

Парламентарий потребовала от правительства объяснить причину происходящего и ответить на вопрос о том, кто из чиновников за это ответственен.

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков сообщил, что проблема связана с несвоевременным освоением государственных инвестиций — в январе — сентябре 2020 года было освоено лишь 30% от общего объема.