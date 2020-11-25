Тольятти, Самарская область, , 12:56 — REGNUM Португальские специалисты на АвтоВАЗе заканчивают монтажные работы на новой линии для сборки автомобилей XJF. Об этом сообщается 25 ноября в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

"На АвтоВАЗе на финише линии ПАП-ВО силами привлечённых российских компаний, под руководством специалистов из Португалии, производится монтаж линии контроля для семейства автомобилей XJF», — говорится в сообщении.

Завершатся работы скорее всего 4 декабря 2020 года, когда португальские специалисты покинут завод и уедут на родину. После этого ожидаются пусконаладка и тестирование линии.

Когда начнётся серийное производство моделей XJF на данной линии, пока не сообщается. Известно лишь, что семейство машин XJF будут собирать на новой платформе CMF-B.

Ранее на заводе «Лада Запад Тольятти» (входит в АвтоВАЗ) был собран опытный образец рестайлингового вседорожника Lada Niva. Новинка получила иные фары, а также новые капот, крылья и боковые накладки. Кроме того, обновлённая модель укомплектована модернизированными передними и задними бамперами.

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